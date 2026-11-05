Büyükşehir, COP31'de Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında, şehrin kültürel değerlerini, gastronomi zenginliğini, el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak. Organizasyonda ulaşım desteği de sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, 20 otobüsüyle konferans katılımcılarına hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) İklim Zirvesi’nde Kayseri’nin sahip olduğu değerleri uluslararası katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

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Dünya genelinden çok sayıda ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek önemli organizasyonda, Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilen 7 ilden biri olan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kültürel, gastronomik ve çevresel zenginliklerini tanıtacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ve KAYTUR, Kayseri’nin yerel değerlerini COP31 katılımcılarıyla buluşturacak.

KAYMEK’in El Emeği Ürünleri, Kayseri’nin Lezzetleri Tanıtılacak

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kendi bünyesinde üretilen el sanatları ve geleneksel el emeği ürünlerini zirve kapsamında sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Kayseri’nin kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve üretim zenginliğini yansıtan eserler, uluslararası katılımcılarla buluşacak.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki KAYTUR ise kentin köklü gastronomi kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtacak. Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetleri ziyaretçilere sunulurken, yerel ürünlerin tanıtımı ve satışı da gerçekleştirilecek.

Böylece Kayseri, hem el sanatları hem de gastronomi alanındaki zenginliklerini dünya çapında önemli bir organizasyon aracılığıyla tanıtma imkânı bulacak.

20 Otobüsle COP31 Ulaşımına Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, organizasyonun ulaşım ayağında da aktif görev üstlenecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından görevlendirilen toplam 20 otobüs, konferans katılımcılarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

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Görevlendirilen otobüslerin 12’sinin elektrikli olması, organizasyonun sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından da önem taşıyor. Otobüsler, konferans alanına yönelik ring seferlerinde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla uluslararası organizasyonun ulaşım altyapısına katkı sunarken, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım uygulamalarını da uluslararası platformda sergileyecek.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Çevre ve Sürdürülebilirlik Yatırımlarını Anlatacak

COP31 kapsamında düzenlenecek panellerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmacı olarak yer alması planlanıyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin çevre yatırımları, sürdürülebilir şehircilik anlayışı, yenilenebilir enerji çalışmaları ve çevreye duyarlı belediyecilik uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu şehircilik alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılara aktararak Kayseri’nin bu alanlardaki tecrübelerini paylaşacak.

Kayseri’nin Değerleri Dünya ile Buluşuyor

197 ülkenin katılımının beklendiği COP31 gibi küresel ölçekte önemli bir organizasyonda Kayseri’nin de yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasına imkân sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

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Başkan Büyükkılıç, COP31 vesilesiyle Kayseri’nin köklü tarihini, zengin kültürel mirasını, eşsiz gastronomisini, yerel üretim gücünü ve çevre dostu belediyecilik anlayışını uluslararası platformda tanıtacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, uluslararası ziyaretçileri Kayseri’nin eşsiz lezzetlerini tatmaya, el emeği göz nuru ürünlerini keşfetmeye ve şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanımaya davet etti.