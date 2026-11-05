Şampiyonu taş-kağıt-makas oyunu belirledi Final maçında dans edip, birdirbir oynadılar

Kayseri’de düzenlenen okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarının 37 kilo finalinde ilginç anlar yaşandı. Aynı kulübün sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, şampiyonu taşkağıtmakas oynayarak belirledi. Minderde dans eden, birdirbir oynayan iki sporcunun görüntüleri izleyenleri hayrete düşürürken, finalin en güzel kazancı dostluk oldu.

Kayseri’de gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakaları, bu kez alışılmışın dışında görüntülerle gündeme geldi. Müsabakaların 37 kilo finalinde karşı karşıya gelen Aydın Team Spor Kulübü sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, izleyenlere unutulmaz ve bir o kadar da sürpriz anlar yaşattı. Normal şartlarda şampiyonluk için kıyasıya mücadele etmeleri beklenen iki sporcu, aynı kulübün formasını giymenin verdiği arkadaşlıkla farklı bir yol izledi. Minderde karşılıklı tekmelerin ve puan mücadelesinin yaşanması beklenirken, iki takım arkadaşı galibi belirlemek için taşkağıtmakas oynamayı tercih etti.

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Minderde dans ettiler, birdirbir oynadılar

Final karşılaşması için seremoniye uygun şekilde mindere çıkan sporcular, hakemin maçı başlatmasıyla birlikte izleyenleri şaşırtmaya başladı. İki sporcu, mücadele etmek yerine tamtam dansını andıran hareketlerle birbirlerinin etrafında dolaştı. Bununla da yetinmeyen sporcular, minder üzerinde birdirbir oynamaya başladı. Salondaki izleyiciler yaşananlar karşısında hayrete düşerken, ortaya çıkan görüntüler gülümsetti. İlk kez böyle bir final görüntüsüyle karşılaşan orta hakem de sporcuların hareketleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Birkaç dakika süren ilginç anların ardından iki sporcu, karşılaşmanın galibini taşkağıtmakas oynayarak belirledi.

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Türkiye şampiyonasına birlikte katılacaklar

Kayseri’deki 37 kilo yıldızlar tekvando müsabakalarında ilk iki sırayı paylaşan Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, Türkiye finallerine de birlikte katılma hakkı elde etti. Finalin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Aydın Team Spor Kulübü’nün karıkoca antrenörleri Sevgül Aydın ve İsa Aydın’ın tavrı oldu. Sporcularının arkasında duran iki antrenör, bu ilginç finalde öğrencilerine eşlik etti.