Melikgazi'den cazip yatırım fırsatı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy, Becen, Altınoluk, Talas ve Gesi'de bulunan mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 14 adet konut ve villa arsasının yapılacak ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatından yararlanarak yatırım yapmak isteyen herkesi Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan ihaleye davet eden Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'miz için tüm ekibimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Melikgazi'miz yeni yatırımlarımızla daha da gelişiyor ve büyüyor. İlçemiz gelişen ve değer kazanan bir yer olduğu için de arsa satış ihalemiz yatırımcılar için iyi bir fırsat. Mülkiyeti belediyemize ait olan Erenköy, Becen, Altınoluk, Talas ve Gesi'de bulunan 14 adet konut ve villa arsamızı ihale ile satarak bu arsaları ekonomiye kazandıracağız. Bu arsaların satışından elde edilen gelirimiz yine ilçe halkına hizmet olarak geri dönecek. İhalemiz 12 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da düzenlenecek. İhale detayları ve şartname için https://mgazi.li/43f0af linkini inceleyebilirsiniz. Arsaları alacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.