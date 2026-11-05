Başkan Çolakbayrakdar: "Ecdadımızın emanetine sahip çıkıyor, tarihi miraslarımızı yaşatmaya devam ediyoruz"

Kocasinan'da 8 tarihi eseri restore ederek yeniden şehrin kültür hazinesine kazandıran Kocasinan Belediyesi, şimdi de Helvacıdede Mescidi'ni ihya etmeye hazırlanıyor. Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla tarihi mescidin restorasyonu ve ek şadırvan yapımı için önemli bir adım atıldı. Tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirasları yeniden ayağa kaldırarak geleceğe taşıyoruz" dedi.

Tarihi eserlerin korunmasının sadece fiziki bir restorasyon çalışması olmadığını, aynı zamanda medeniyet mirasına sahip çıkmak anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Bizim medeniyetimiz, taşına, toprağına, camisine, mescidine, çeşmesine ve her bir tarihi eserine değer veren köklü bir medeniyettir. Bu anlayışla Kocasinan'ımızın tarihi zenginliklerini koruyor, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugüne kadar 8 tarihi eserimizi restore ederek şehrimize kazandırdık. Şimdi de Helvacıdede Mescidi'ni aslına uygun şekilde restore ederek yeniden ihya edeceğiz. Ek şadırvanıyla birlikte bu güzel eserimizi yeniden bölgenin önemli değerlerinden biri hâline getireceğiz. Geçmişin izlerini geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi. Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına önemli katkı sağlayacak projelerden birinin de Hoca Hasan Medresesi restorasyonu olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin ilk medresesi olarak bilinen bu önemli yapının yeniden şehre kazandırılacağının altını çizerek, "Bu yıl proje çalışmalarını başlattığımız Kayseri'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi'ni de yeniden ayağa kaldıracağız. İnşallah restorasyon çalışmalarını hayata geçirerek bu önemli tarihi yapıyı şehrimizin kültür hazinesine kazandıracağız. Hoca Hasan Medresesi'nin de yeniden hayat bulması, Kayseri'nin tarihi kimliğine önemli katkı sağlayacaktır. Amacımız, geçmişin izlerini silinmeye yüz tutmuş eserlerimizi gün yüzüne çıkararak şehrimizin kültürel zenginliğini artırmaktır" diye konuştu.

REKLAM

8 tarihi eser restore edilerek yeniden hizmete kazandırıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından bugüne kadar restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmete açılan eserler arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi bulunuyor. Kocasinan Belediyesi'nin tarihi yapıların korunması ve yaşatılması konusunda ortaya koyduğu çalışmalar, Tarihi Kentler Birliği tarafından da takdir edildi. Belediye, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle toplam 7 ödüle layık görüldü. 2023 Uygulama Ödülü: Erkilet Arabidin Mescidi, 2022 Proje Ödülü: Hıdırellez Çevre Düzenlemesi, 2020 Uygulama Ödülü: Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü, 2019 Proje Ödülleri: Çandır Camii, Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü, 2018 Başarı Ödülü: Himmetdede Camii Restorasyonu, 2017 Uygulama Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu, 2016 Proje Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu.

REKLAM

Helvacidede Mescidi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kardelen ve Mersin sokakları arasında, 751 ada 41 parsel üzerinde bulunan Helvacıdede Mescidi, kubbesiz mescitler arasında yer alıyor. Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen tarihi yapının, geçmişten günümüze çeşitli onarımlar ve değişiklikler geçirdiği biliniyor. 2008 yılında Doç. Dr. Yıldıray Özbek ve Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan tarafından hazırlanan Kayseri Taşınmaz Kültür Envanteri adlı eserin birinci cildinde de yer verilen mescidin, kare planlı ve moloz taş kullanılarak inşa edildiği belirtiliyor. Yapının inşa tarihini veya geçirdiği onarımları ortaya koyan herhangi bir kitabesi bulunmuyor. Mescidin mimari dokusu üzerinde yapılan incelemeler, özgün yapısının zaman içerisinde çeşitli müdahalelere maruz kaldığını gösteriyor. Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmasıyla Helvacıdede Mescidi'nin tarihi ve mimari kimliğinin korunması, yapının aslına uygun şekilde yeniden ihya edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Böylece ilçenin önemli kültürel miras unsurlarından biri daha yeniden hayat bulacak.