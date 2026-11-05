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        Polis memurundan öğrencilerle yürekleri ısıtan oyun

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Birlik Mensucat İlkokulu'nda polis memuru ile öğrencilerin oyun oynadığı anlar, yürekleri ısıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Polis memurundan öğrencilerle yürekleri ısıtan oyun

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Birlik Mensucat İlkokulu'nda polis memuru ile öğrencilerin oyun oynadığı anlar, yürekleri ısıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru, okulda bulunan öğrencilerin oyun oynama isteğini geri çevirmedi. Çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan polis memuru, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Polis memuru ile oyun oynayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, renkli anlar o sırada okulda bulunan veliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Çocuklar ile polis memurunun samimi görüntüleri, izleyenlerin de yüzünü gülümsetti.

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