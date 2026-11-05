Kayseri'nin değerleri COP31'de tanıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında, şehrin kültürel değerlerini, gastronomi zenginliğini, el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) İklim Zirvesi'nde Kayseri'nin sahip olduğu değerler uluslararası katılımcılarla buluşturulacak.

Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen 7 ilden biri olan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kültürel, gastronomik ve çevresel zenginliklerini tanıtacak.

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Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ve KAYTUR, kentin yerel değerlerini COP31 katılımcılarıyla buluşturacak.

KAYMEK kendi bünyesinde üretilen el sanatları ve geleneksel el emeği ürünlerini zirve kapsamında sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

KAYTUR ise kentin köklü gastronomi kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtacak.

Büyükşehir Belediyesi, organizasyonun ulaşım ayağında da aktif görev üstlenecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından görevlendirilen toplam 20 otobüs, konferans katılımcılarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.