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        Kayserispor'da hedef milli araya galibiyetle girmek Atila Gerin: "Zirve yarışından kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz"

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Atila Gerin, zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Kayserispor'da hedef milli araya galibiyetle girmek Atila Gerin: "Zirve yarışından kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz"

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Atila Gerin, zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

        Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Muğlaspor'u 60 mağlup eden Kayserispor, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.

        Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Muğlaspor karşısında alınan galibiyetin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bizim adımıza skor olarak muhteşem bir hafta geçti. Bizim için çok kıymetliydi. Bursaspor averaj olarak da bizi geçmişti, puan olarak zaten önde. En azından burayı telafi ederiz diye düşünüyorduk, onu da başardık. Tekrar gol averajını ele geçirdik. Bunlar çocuklara moral oluyor. Bu demek değil ki bu maçta 6 gol attık, her şeyi doğru yaptık; 1 hafta önce berabere kaldık, her şeyi yanlış yaptık değil. Gerçekten o maçta da girdiğimiz pozisyonları atsaydık belki o maçta da böyle bir skor ortaya çıkacaktı. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kazanırken de düzeltecek şeyler varsa düzeltiyoruz, kaybederken de kazanımlarımız varsa onları da cebimize koyuyoruz. İnşallah zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz" dedi.

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        "Önümüzde çok önemli bir maç var"

        Milli ara öncesinde Ümraniyespor karşılaşmasını kazanmak istediklerini ifade eden Gerin, "Çok önemli bir maç var önümüzde. Keyfini yaşadık, bir kenara koyduk, yola devam edeceğiz. Bu hafta da milli aradan önce Allah nasip ederse kazanarak yukarıda kalıp tekrar 15 günlük arayı değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

        Taulant Seferi: "Her maç ayrı önem arz ediyor"

        Kayserispor'un golcü oyuncularından Taulant Seferi ise her maçın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Muğlaspor galibiyetinin önemine değinen Seferi, "Oynadığımız son iki Batman ve Pendik karşılaşmalarında sahada istediğimiz sonucu alamamıştık. Bu nedenle de Muğla'ya karşı oynayacağımız mücadelenin önemi daha da artmıştı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Maç maç ilerleyen bir ekibiz, her maç ayrı önem arz ediyor bizim için. Bu ligde de alınan her galibiyetin ayrı bir önemi var" ifadelerini kullandı.

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        Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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