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        Ümraniyespor - Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek

        1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'un Ümraniyespor'a konuk olacağı mücadelede hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Ümraniyespor - Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek

        1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'un Ümraniyespor’a konuk olacağı mücadelede hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak.

        Kayserispor; 1. Lig'in 14. haftasında 08 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur’un yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

        Maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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