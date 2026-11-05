Ümraniyespor - Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek

Kayserispor; 1. Lig'in 14. haftasında 08 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur’un yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

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