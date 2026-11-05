Öz Maden İş Sendikası'ndan maden emekçilerine üye olma çağrısı Öz Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Çelik: "Alın teri döken kardeşlerim, yalnız değilsiniz"

Öz Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Çelik; maden ocakları, taş ocakları, mermer ocakları, kum ve çakıl ocaklarında çalışan tüm işçileri Öz Maden İŞ Sendikası'na üye olmaya davet etti.

Öz Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Çelik maden işçilerine seslenerek aynı çatı altında birleşmeye davet etti. Çelik açıklamasında; "Yerin yüzlerce metre altında, tozun, toprağın ve ağır iş şartlarının ortasında ülke ekonomisine can veren, üreten ancak ürettikçe haksızlıklara ve güvencesizliğe mahkûm edilmek istenen yüz binlerce maden, taş ocağı ve mermer ocağı işçisinin sesi olmak için Öz Maden İş Sendikası'nın çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında maden havzalarında, mermer ve taş ocaklarında yürütülen çalışmalar; ne yazık ki yüksek iş kazası riskleri, yetersiz iş güvenliği önlemleri, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve taşeronlaşma baskısı altında gerçekleşmektedir. Yerin altını da üstünü de emeğiyle var eden işçilerimiz, her gün işe giderken geride bıraktıkları aileleriyle vedalaşmak zorunda kalmaktadır. Güvencesiz çalışmanın sistem haline getirilmesine artık 'yeter' diyoruz. Buradan Türkiye’deki bütün maden, taş ocağı kum ocağı ve mermer ocağı çalışanlarına açık bir çağrıda bulunuyoruz: Sendikalı olun, birleşin, örgütlenin! Öz Maden İş Sendikası çatısı altında toplanın. Sendikanın olduğu iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kâğıt üzerinde kalmaz, işçinin can güvenliği birilerinin insafına bırakılmaz. Sendikalaşma; emeğinizin karşılığını toplu iş sözleşmesi masasında yeni haklar ve alın terinizin karşılığını almanızı sağlar. Anayasal bir hak olan sendikaya üye olma hakkı; haksız işten çıkarmalara, mobbinge ve baskılara karşı en güçlü kalkanınızdır. Ekmeğini taştan çıkaran maden, mermer kum ve çakıl ocağı işçisi yalnız değildir. Bölünerek, tek tek kalarak hak aranmaz. Birbirimize el uzatmak, omuz vermek ve hakkımızı omuz omuza savunmak zorundayız. Yerin altında, dağların bağrında, tozun içinde alın teri döken kardeşlerim; yalnız değilsiniz, çaresiz değilsiniz. Çare Öz Maden İŞ sendikasıdır. Tüm maden, taş ocağı ve mermer ocağı çalışanlarını anayasal haklarını kullanmaya, Öz Maden İş Sendikası çatısı altında birleşmeye ve insanca bir yaşam için mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Öz Maden İş sendikası Genel Başkanımız Fahrettin Kütükçü öncülüğünde Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz teşkilatlanma çalışmasında bütün kamu ve özel sektörde alın teri döken maden işçilerini e devlet üzerinden Öz Maden İş Sendikası'na üye olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.