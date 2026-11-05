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        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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