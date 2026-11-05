Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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