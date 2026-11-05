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        Kayseri'de bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ö.G. ile maktul Eyüp Kaplan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu S.Ş. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık Ö.G. ile S.Ş. suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Kaplan'ın babası ve kardeşleri ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

        Müşteki avukatları, sanık Ö.G'nin "tasarlayarak öldürme", sanık S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

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        Sanık avukatları da maktul ile müvekkilleri arasında husumet olmadığını öne sürerek, tutuklu müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ö.G'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık S.Ş'nin ise beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te Eyüp Kaplan evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ö.G. ve S.Ş. gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Ö.G. tutuklanmış, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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        İddianamede, sanık Ö.G'nin "kasten öldürme", S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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