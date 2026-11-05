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        Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (36) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Y. cezaevine teslim edildi.

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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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