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        Kayserili iş insanı Cemil Demirel'e MHP Ankara İl Yönetiminde önemli görev

        Kayserili iş insanı Cemil Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Kayserili iş insanı Cemil Demirel'e MHP Ankara İl Yönetiminde önemli görev

        Kayserili iş insanı Cemil Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

        Kayserili iş insanı Cemil Demirel, MHP Ankara İl Başkanlığı bünyesinde önemli bir sorumluluk üstlendi. MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan’ın takdirleriyle Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Demirel, kendisine duyulan güven dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

        "Davamıza, milletimize ve Ankara’mıza hizmet edeceğiz"

        Yeni görevlendirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cemil Demirel, şu ifadeleri kullandı:

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        "Şahsımı MHP Ankara İl Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine layık gören kıymetli İl Başkanımız Sayın Alpaslan Doğan’a güven ve takdirleri için şükranlarımı sunuyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde, İl Başkanımızın öncülüğünde; davamıza, milletimize ve Ankara’mıza hizmet etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Rabbim bizleri duyulan güvene layık eylesin, mahcup etmesin."

        Kayserili iş insanı Cemil Demirel’in MHP Ankara İl Başkanlığı yönetiminde üstlendiği yeni görev, ekonomi ve sosyal politikalar alanında yürütülecek parti çalışmalarında önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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