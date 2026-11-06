Lösemili çocukları taşıyan 'Umut Treni' Kayseri'ye geldi

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında düzenlenen 'Umut Treni' etkinliğiyle Ankara’dan yola çıkan 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Kayseri’ye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’nin desteğiyle, LÖSEV tarafından '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında düzenlenen 'Umut Treni' etkinliğiyle Ankara’dan yola çıkan 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Kayseri’ye ulaştı. ‘Mucize ve Umudun Adı LÖSEV’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kayseri’ye ulaşan çocuklar, tren garında karşılandı. Balonlarla süslenen ve LÖSEV brandasıyla kaplanan vagonla Kayseri'ye ulaşan çocukları Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve LÖSEV gönüllüleri karşıladı. Gönüllüler tarafından çocuklara balonlar ve çeşitli hediyeler verildi.

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‘AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA UNUTULMAZ BİR ANI YAŞATMAK’

LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, “Bugün burada çocuklarımız Ankara 11/20 Kurtalan Ekspres, Güney Ekspresle yola çıktı. Onları karşılamak için geldik. Çocuklarımız sağ salim bugün buraya ulaştı. ‘Umut Treni’ diyoruz, 2023 yılından itibaren bu etkinliği yapıyoruz. Gelenekselleştirdik bu etkinliği. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın desteği ile Kurtalan Ekspresin bir vagonunu LÖSEV brandamız ile bu seneki sloganımız ‘Mucize ve Umudun Adı LÖSEV’ brandasıyla giydirdik süsledik. Çocuklarımız yol boyunca çeşitli etkinlikler ile eğlendiler. Bizim amacımız çocuklarımıza hem unutulmaz bir anı yaşatmak, onların anı biriktirmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

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Karşılama töreninin ardından çocuklara balonlar takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından oluşturulan konvoy, Kapadokya’ya hareket etti. LÖSEV’in organizasyonuyla düzenlenen gezi kapsamında çocuklar, yarın Kapadokya bölgesini gezerek bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedecek.