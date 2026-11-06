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        Boyçelik'te patlama: 3 işçi dumandan etkilendi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çelik fabrikasının kompresör odasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Boyçelik'te patlama: 3 işçi dumandan etkilendi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çelik fabrikasının kompresör odasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

        Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde üzerinde bulunan Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kompresör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, yangında 3 işçi dumanda etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 3 işçiyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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