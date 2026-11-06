Büyükşehir Belediyesinden Akkışla'ya 17 milyon 126 bin liralık asfalt yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen, Ganişeyh ve Alevkışla mahallelerinde 3,9 kilometrelik yolu 4 bin 892 ton asfalt kullanarak yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, üç mahalledeki yol güzergahlarının asfaltlama işlemleri tamamlandı.

Belediye ekiplerince Gömürgen Mahallesi'ndeki 1 kilometrelik yol güzergahına 1335 ton, Ganişeyh Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik yol için 2 bin 193 ton, Alevkışla Mahallesi'ndeki 1,1 kilometrelik yola ise 1364 ton asfalt serildi.

Üç mahallede toplam 17 milyon 126 bin 375 liralık yatırımla tamamlanan çalışmalarla bölgedeki ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedeflendi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların devam ettiğini kaydetti.