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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, partiye katılan üyeleri tebrik etti

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan üyeleri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, partiye katılan üyeleri tebrik etti

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan üyeleri tebrik etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Okandan, AK Parti'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

        Okandan, şunları kaydetti:

        "Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti ailemize katılan İç Anadolu Bölge Sorumlusu Enes Karaca ile Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Merkez Kurulu Üyesi Efkan Gündüz kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. AK gençlik, milletimizin umudu, gençliğin adresi ve Türkiye Yüzyılı'nın öncü kadrolarını yetiştiren büyük bir dava hareketidir. Bu kutlu yürüyüşe güç katan kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğimize yürekten inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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