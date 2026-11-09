Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL'lik Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etabında incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projede birinci etap inşaatının yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirterek, "150’ye bağımsız bölümden oluşan iki blokumuz yüzde 70’ler seviyesine geldi. İnşallah 2027 yılı itibari ile ilkbaharın sonuna doğru, buranın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini umuyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli, modern ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi hızla yükseliyor.

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Başkan Büyükkılıç, Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Projenin mevcut durumu, inşaat süreci ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, değerlendirmelerde bulunarak, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

İncelemelerinin ardından çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Argıncık bölgemizin Alsancak semtindeyiz. İnşallah Alsancak‘ın ismine yakışır bir Semt oluşturma yönünde çalışmalarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettiriyoruz" dedi.

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"Yüzde 70’ler Seviyesine Geldi"

Büyükkılıç, projenin 2027 yılı ilkbahar sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "150’ye bağımsız bölümden oluşan iki blokumuz yüzde 70’ler seviyesine geldi. Tamamlanma aşamasına doğru ilerliyor. İnşallah 2027 yılı itibari ile ilkbaharın sonuna doğru, buranın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini umuyoruz" diye konuştu.

İkinci Etap İçin İhale Hazırlıkları Yapılıyor

İlk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için çalışmaların başlayacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bu süreçten sonra da ikinci etabı başlatmak suretiyle, 150 bağımsız bölümden sonra, 220’nin üzerinde yine bağımsız bölümü içeren, üç bloktan oluşan arsa temizlendi, hak sahipleriyle anlaşmalar yapıldı, protokolün imzalandı. Onu da 15 gün içerisinde ihaleye çıkmak suretiyle yapımını başlatacağız. Onu da en kısa zamanda inşallah hak sahiplerine teslim edecek şekilde süreyi verip daha sonraki diğer etaplarla Alsancak bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Büyükkılıç, hizmet amaçlı bir anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, "Asıl Argıncık semtimizin ana caddesinde yapacağımız çalışma hepsinden daha önemli. O caddenin hem yenilenmesi hem dönüşüme hazırlanması düşüncesinde de çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Anlaşma boyutları devam ediyor. İnşallah orayı da yine hiçbir hak sahibini mağdur etmeden, hizmet amaçlı gerekli çalışmalarımızı sürdürerek kentsel dönüşümlerimizi başlatacağız" dedi.

"Dayanışma İçerisinde Çalışmalarınızı Sürdürüyoruz"

Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Tabi bu kentsel dönüşümleri yaparken mevzuat gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın kentsel dönüşüm biriminin özellikle bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı değerli bakanımıza ve kıymetli ekibine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Dayanışma içerisinde bu çalışmalarınızı sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

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"Vatandaşımızın Yükünü Hafifletme Yönünde Çaba Gösteriyoruz"

Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara destek olma gayretlerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Süreci yöneten, ihaleleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Hak sahipleri ile de muhatap olan yine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Yasal olarak kira desteği ya da proje desteği gibi kazanımlardan yararlanma yönünde de çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle vatandaşımızın yükünü hafifletme, onlara maliyeti düşürme yönünde de çaba gösteriyoruz. Biz şunu gördük biz bir adım atınca vatandaşımız bize en az iki adım atıyor. Güvendiği için bir an evvel dairelerimi yapsın, bana teslim etsin anlayışı içerisinde bizlerle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yapmamıza destek oluyor. Bu düşüncede de gönül insanları, Alsancak semtimizin güzel insanlarının her birbirine teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamızı bir kez daha tebrik ediyorum."

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6,9 Hektarlık Alanda Dönüşüm

Toplam 6,9 hektarlık alanda yürütülen proje kapsamında, 55 bin metrekare tapu alanı üzerindeki 100 yapı dönüşüm kapsamına alındı. Hak sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı ve modern, güvenli konut alanları oluşturmayı hedefleyen proje, Alsancak Mahallesi’nin çehresini değiştirecek önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Birinci Etapta İnşaat Yüzde 70 Seviyesinde

Hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlanan birinci etapta, kat karşılığı ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayan iki blok ve 150 bağımsız bölümden oluşan proje kapsamında, 22 bin metrekare inşaat alanına sahip modern konutların yapımı sürüyor. Birinci etapta inşaat çalışmalarında yüzde 70 seviyesine ulaşıldı.

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2027 Nisan’da Tamamlanması Hedefleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, planlanan takvim doğrultusunda 2027 yılı Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.