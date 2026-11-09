Kayserispor deplasmanda ilk kez yenildi

Kayserispor, TFF 1. Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez mağlup oldu.

Ligin 14. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaşan Kayserispor, taraftarını üzdü. 3 puan için çıktığı maçta rakibinin attığı 2 gole engel olamayan sarıkırmızılılar, bu kez ilk kez deplasmanda mağlup oldu. Ligde daha önce sahasında Bursaspor'a 21 mağlup olan Kayserispor, ikinci yenilgisini aynı skorla Ümraniyespor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maça çıkan Kayserispor, 5 kez kazanıp 2 kez berabere kalırken ilk yenilgisini Ümraniyespor maçında aldı. Sarıkırmızılılar deplasmanda Vanspor FK, Iğdırspor FK, Esenler Erokspor, Mardin 1969 spor ve Antalyaspor'u yenerken Karagümrük ve Pendikspor ile berabere kalmıştı.

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Kayserispor, lige verilen Milli maç arasından sonra sahasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Sarıkırmızılılar, ligin ilk yarısında deplasmanda Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.