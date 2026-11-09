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        PGL 3.Grup: Kocasinan Şimşekspor:3- Afşinspor: 0

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Afşinspor'u 30 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarısiyahlılar ligdeki üçüncü galibiyetini alarak, 9 puana ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:31 Güncelleme:
        PGL 3.Grup: Kocasinan Şimşekspor:3- Afşinspor: 0

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Afşinspor'u 30 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarısiyahlılar ligdeki üçüncü galibiyetini alarak, 9 puana ulaştı.

        Stat: Vali Muammer Güler Stadı

        Hakemler: Atakan Demir, Muhammed Yıldırım, Bahadır Bahçepınar

        Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Recep Daylak, Hüseyin Barış Temizyürek, Resul Ekrem Sakarya, Eray Akyol, Selahattin Enes Kılıç, (Eray Ergin dk.58), Göktuğ Yayla, (Erkan Kapar dk.46), Umut Türk, (M. Emin Bakan dk.84), Kemal Aydın, Halil Coşkun, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.84)

        Afşinspor: Mehmet Emin Gündoğdu, Murat Berk Çeliközer, Furkan Berkay Uçar, Muhammed Kadir Arslan, (Emre Korkmaz dk.32), Cuma Donar, (Sercan Gürbüz dk.75), Muhammed İrfan Yavuz, (Oruç Efe Gürlek dk.68), Raşit Gür, Muhammet Şahin, Salih Arda Deniz, (Seyfettin Sonkaya dk.46), Ömer Atak, (Hakan Güler dk.68), Enes Karakuş,

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        Goller: Eray Akyol (dk.9), Resul Ekrem Sakarya (dk.60 ve 78) (Kocasinan Şimşekspor)

        Kaçan penaltı: Raşit Gür (dk.14) (Afşinspor)

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