Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım hizmeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde 7 kilometrelik yol yenileme çalışması yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde 7 kilometrelik yol yenileme çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışması tamamlandı.
Yaklaşık 27 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmada, 7 bin 206 ton sıcak asfalt kullanılarak yaklaşık 7 kilometrelik yol yenilendi.
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