Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım hizmeti

Yaklaşık 27 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmada, 7 bin 206 ton sıcak asfalt kullanılarak yaklaşık 7 kilometrelik yol yenilendi.​​​​​​​

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışması tamamlandı.

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