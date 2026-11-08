Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinden "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"

        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinden "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"

        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"nin ikincisini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinden "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"

        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"nin ikincisini gerçekleştirdi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il protokolü, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

        Varol, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece Kayseri sanayisinin büyümeye, Türkiye endüstrisinin dünyayla yarışmaya devam edeceğini söyledi.

        Yaptıkları bu programı çok önemsediklerini belirten Varol, "Büyük bir gururla sürdürdüğümüz plaket törenlerimizin ikincisinde, mesleğinde uzun yılları geride bırakan siz değerli üstatlarımızla aynı çatı altında, aynı heyecanla bir arada olmaktan onur duyuyorum." dedi.

        REKLAM

        Mesleğe yıllarını veren mühendislerin gizli kahramanlar olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz günlerde büyük bir kıvançla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, bizlere bağımsızlığın sadece siyasi değil, ekonomik ve teknolojik olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği o çağdaş uygarlık düzeyi, sizlerin 25, 30, 35 yıllık meslek hayatınız boyunca fabrikalarda, atölyelerde ve AR-GE merkezlerinde verdiğiniz mücadeleyle hayat bulmuştur. Sizler, Cumhuriyet'in üretim meşalesini bir an bile söndürmeden bugünlere taşıyan gizli kahramanlarsınız. Bu vesileyle mesleki ahlakından taviz vermeden, Kayseri sanayisini ilmek ilmek dokuyan ve odamıza değer katan tüm çınarlarımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum."

        REKLAM

        Konuşmanın ardından üyelere plaketleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım...
        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda
        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda
        Kayseri'de lösemiye dikkat çekmek için araç konvoyuyla şehir turu düzenlend...
        Kayseri'de lösemiye dikkat çekmek için araç konvoyuyla şehir turu düzenlend...
        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Sokak hayvanı beslemek hukuki sonuç d...
        Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Sokak hayvanı beslemek hukuki sonuç d...
        Millet Bahçesi'nin renkli misafirleri: Koi balıkları
        Millet Bahçesi'nin renkli misafirleri: Koi balıkları