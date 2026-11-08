Kayseri'de lösemiye dikkat çekmek için araç konvoyuyla şehir turu düzenlendi

Kayseri'de, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında motosiklet ve klasik araçlardan oluşan konvoyla şehir turu yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri İl Koordinatörlüğü tarafından, lösemiye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlikte, kentte faaliyet gösteren motosiklet ve klasik araba kulüpleri araçlarını turuncu balonlarla süsleyip konvoy yaptı.

Üstü açık otobüsle konvoya katılan lösemi hastası çocuklar da şehir turunun ardından etkinliğin düzenlendiği Alparslan Parkı'na geldi.

Burada lösemili çocukların aileleri ve gönüllülerin de katılımıyla şenlik düzenlendi.

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Şenlikte, tahta bacak ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personelinin dans gösterileri sunuldu, çocuklar çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla dans etti.

LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte çocuklara sürprizler yaptıklarını belirten Kurşun, "Çocuklarımız otobüs ve kortej eşliğinde meydana kadar götürüp gezdirdik. Devamında da onlar için çeşitli etkinlikler yaptı." dedi.