TVF 2. Lig: Kayseri Atletikspor: 3-Antepia: 0
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia’yı set vermeden 30 mağlup etti.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Alpaslan Gerçel, Dilek Özaşır
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek
Antepia: Asyanur, Belinay, Melek Altunkaya, Hayrunnisa Oğuz, İlkay Yılmaz, Buse, Ece Almacıoğlu, Ecrin Kaplan, Zekiye Yağmur Kurt, Kübra Kurtoğlu
Setler:
1. Set:2514 (Kayseri Atletik lehine)
2. Set: 2514 (Kayseri Atletik lehine)
3. Set:2515 (Kayseri Atletik lehine)
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