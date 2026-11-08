Başkan Varol: "Her zorlu dönemde mühendisleri ayakta tutan şey kenetlenmek olmuştur" Makine Mühendisleri Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: "Meslekte onur yılı, sadece takvimden düşen yaprakların ya da saçlara düşen akların bir hesabı değildir"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından ikincisi düzenlenen Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni’nde konuşan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, "Her zorlu dönemde mühendisleri ayakta tutan şey kenetlenmek olmuştur" dedi.

Düzenlenen programa Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri oda üyeleri ve aileleri katıldı. Programda açılış konuşması yapan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, "Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak, büyük bir gururla sürdürdüğümüz ‘Meslekte Onur Yılı’ plaket törenlerimizin ikincisinde, mesleğinde uzun yılları geride bırakan siz değerli üstatlarımızla aynı çatı altında, aynı heyecanla bir arada olmaktan onur duyduğumuzu belirterek, hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere, üye sayımızın memnuniyet verici yoğunluğu sebebiyle bu anlamlı buluşmayı kasım ayı içerisine yayarak dört ayrı güne böldük. Geçtiğimiz hafta, mesleğimizin yaşayan çınarları olan 60,55, 50, 45 ve 40 yıllık kıdemli üyelerimizle bir araya gelmiş, onların tecrübeleriyle dolup taşmıştık. Bugün, ise Türk sanayisinin gelişimine yön veren, odamızın omurgasını oluşturan, en üretken ve en dinamik dönemlerini memleket sevdasıyla taçlandırmış olan değerli büyüklerimiz ile beraberiz. Meslekte onur yılı, sadece takvimden düşen yaprakların ya da saçlara düşen akların bir hesabı değildir. Bu onur yılı; uykusuz geçen gecelerin, şantiyelerde rüzgâra ve sıcağa karşı duran iradenin, çizim masalarında harcanan göz nurlarının ve en önemlisi dürüstlükle, ahlakla yürünmüş koca bir ömrün neticesidir. Sizler, çeyrek asrı derinden aşan bu süre zarfında mühendislik unvanını bir bayrak gibi lekelemeden, gururla taşıdınız. Bugün sizlere takdim edeceğimiz plaketler, odamızın ve şehrimizin sizlere olan minnet borcunun, yani ahde vefamızın somut birer nişanesidir. Bizler biliyoruz ki, emeğe ve geçmişe vefa göstermeyen toplumlar, geleceklerini asla sağlam temeller üzerine inşa edemezler" dedi.

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Varol, bir araya gelmelerini sağlayan gücün birlik ve beraberlikleri olduğunu söyleyerek, "Bizleri bugün burada toplayan ve yıllardır bir arada tutan en büyük gücümüz, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizdir. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, yalnızca bürokratik bir kurum ya da teknik bir merkez değildir. Burası; tasada ve kıvançta birleşen, birbirinin tecrübesinden güç alan devasa bir ailedir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği her zorlu dönemde, biz mühendisleri ayakta tutan yegâne şey birbirimize kenetlenmek olmuştur. Birimiz bir fabrikanın dişlisini tasarlarken, diğerimiz o çarkın dönmesi için omuz vermiş; birimiz genç bir meslektaşımızın elinden tutarken, diğerimiz ona tecrübesini miras bırakmıştır. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece Kayseri’nin sanayisi büyümeye, Türkiye’nin endüstrisi dünyayla yarışmaya devam edecektir. Birliğimiz bizim en büyük sermayemizdir ve bu birliği korumak, geleceğe taşımak hepimizin en mukaddes görevidir. Bu çalışma azminin, bu bitmek bilmeyen, üretme iştahının kaynağı ise yüreklerimizde taşıdığımız vatan sevdamızdır. Biz mühendisler için vatanseverlik; sınırları sadece korumakla yetinmeyip, o sınırların içini teknolojiyle, sanayiyle ve akılla tahkim etmektir, bu ülkenin dışa bağımlı olduğu her bir cıvatayı, her bir makineyi, her bir yazılımı yerli ve milli imkânlarla yeniden var etme mücadelesidir. Bizim milliyetçiliğimiz; ithal teknolojiye hayranlık duymak değil, Türk mühendislik zekâsını dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ay yıldızlı bayrağı endüstriyel arenalarda dalgalandırmaktır. Memleket sevgimiz, kelimelerle değil, ürettiğimiz katma değerle, sağladığımız istihdamla ve ekonomiye vurduğumuz Türk mührüyle ölçülür. İşte bu salondaki her bir üstadımız, emekleriyle bu anlayışın en canlı, en somut timsalidir" ifadelerini kullandı.

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Mesleğe yıllarını vermiş mühendislerin gizli kahramanlar olduğunu söyleyen Varol, "Bu bilinç ve kararlılık, bize en büyük emanet olan Cumhuriyetimizin temel felsefesinde mevcuttur. Daha yeni, geçtiğimiz günlerde büyük bir kıvançla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, bizlere bağımsızlığın sadece siyasi değil, ekonomik ve teknolojik olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Büyük Önder Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği o çağdaş uygarlık düzeyi, sizlerin 25, 3035 yıllık meslek hayatınız boyunca fabrikalarda, atölyelerde ve ArGe merkezlerinde verdiğiniz mücadeleyle hayat bulmuştur. Sizler, Cumhuriyetin üretim meşalesini bir an bile söndürmeden bugünlere taşıyan gizli kahramanlarsınız. Bu vesileyle; mesleki ahlakından taviz vermeden, Kayseri sanayisini ilmek ilmek dokuyan ve odamıza değer katan tüm çınarlarımıza şahsım ve tüm yönetim kurulumuz adına derin şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılıp ebediyete göç etmiş olan tüm meslektaşlarımızı rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Önümüzdeki haftalarda 15 ve 22 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz diğer buluşmalarla bu onur zincirini tamamlayacağız. Başta çok değerli protokolümüz olmak üzere, davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyor; siz değerli çınarlarımıza sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, üretkenlikle ve başarıyla dolu upuzun bir ömür diliyorum. Meslekte Onur Yılınız kutlu olsun. Birliğimiz sarsılmaz, yürüyüşümüz daim olsun. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. Ne mutlu Türk’üm diyene" dedi.

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Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Meslekte Onur Yılı plaketleri takdim edildi.