Başkan Çolakbayrakdar: "Uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyoruz" Kocasinan Belediyesi'nden 6 bin 300 aileye kışı ısıtan destek

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirilen ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık kıyafet desteğini sürdürüyor. Proje çerçevesinde yaklaşık 6 bin 300 aileye ulaşıldığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Her eve, her gönüle dokunan hizmetlerimizle Türkiye’ye örnek oluyoruz" dedi.

"En büyük heyecanımız insana dokunan hizmetler"

Sosyal belediyecilik çalışmalarının Kocasinan Belediyesinin hizmet anlayışında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, insan odaklı hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek "Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmet gerçekleştiriyoruz. Ancak bu hizmetler içerisinde bizi en çok mutlu eden, en fazla heyecanlandıran ve yüzümüzü güldüren çalışmaların başında sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımızla gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sunuyoruz. Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen çalışmalara imza atıyoruz. İnsan için yapılan, insanın yararına olan bir hizmet varsa nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olmanın gayreti içerisindeyiz. 'Dost Eli' sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Kısacası Kocasinan'ın her köşesine, her hanesine ve her gönlüne hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü Projemize destek veren bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyor, emekleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" İfadelerine yer verdi.

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"Uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyoruz"

Her alanda vatandaşların hayatına dokunan hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sosyal yardımların yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını, aynı zamanda gönül köprüleri kurduğunu vurgulayarak, "Dost Eli sosyal yardım kartlarımızla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyoruz. Bizim en büyük gayemiz, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesi, ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğumuzu bilmesidir. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak için çalışıyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan, sevgi ve dayanışma vardır" diye konuştu.

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Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dost Market ve Dost Mağaza'da başvurular, vatandaşların sosyal durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Aileler, nüfus ve ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılırken uygun görülen vatandaşlara ‘Dost Eli’ alışveriş kartı veriliyor. Vatandaşlar, kartlarına tanımlanan para puan limiti dahilinde ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Hem gıda hem de giyim alanında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi ailelere modern, güvenli ve konforlu bir alışveriş imkanı sunuyor. Kocasinan Belediyesi, hayırseverlerin desteği ve dayanışma ruhuyla yürüttüğü sosyal belediyecilik çalışmaları sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmayı sürdürüyor.