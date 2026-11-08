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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TVF 2. Lig: KVK Cimnastik SK: 2 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: 3

        TVF 2. Lig: KVK Cimnastik SK: 2 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: 3

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 20 öne geçmesine rağmen salondan 32 mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:50 Güncelleme:
        TVF 2. Lig: KVK Cimnastik SK: 2 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: 3

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 20 öne geçmesine rağmen salondan 32 mağlubiyetle ayrıldı.

        Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

        Hakemler: Ömer Açıcı, Betül Söğüt

        KVK Cimnastik Spor Kulübü: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur İşler, Meltem, Asya Kaya, Eda, İkra

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Yasmin Taşan, Aleyna Çelik, Ayşegül Külüşlü, Esra, Hiranur Demircan, Nuray, Elvan Alpar, Zeynep Su, Ayça Mine Özen, Yaren Azra Gedikbaş, Zeynep Su Demir, Melisa Sevinç, Esra Vural

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        Setler:

        1. Set:2624 (Kayseri Cimnastik lehine)

        2. Set: 2513 (Kayseri Cimnastik lehine)

        3. Set:2325 (Kahramanmaraş lehine)

        4. Set: 2025 (Kahramanmaraş lehine)

        5. Set:1315 (Kahramanmaraş lehine)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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