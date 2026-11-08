TVF 2. Lig: KVK Cimnastik SK: 2 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: 3
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 20 öne geçmesine rağmen salondan 32 mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 20 öne geçmesine rağmen salondan 32 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Ömer Açıcı, Betül Söğüt
KVK Cimnastik Spor Kulübü: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur İşler, Meltem, Asya Kaya, Eda, İkra
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Yasmin Taşan, Aleyna Çelik, Ayşegül Külüşlü, Esra, Hiranur Demircan, Nuray, Elvan Alpar, Zeynep Su, Ayça Mine Özen, Yaren Azra Gedikbaş, Zeynep Su Demir, Melisa Sevinç, Esra Vural
Setler:
1. Set:2624 (Kayseri Cimnastik lehine)
2. Set: 2513 (Kayseri Cimnastik lehine)
3. Set:2325 (Kahramanmaraş lehine)
4. Set: 2025 (Kahramanmaraş lehine)
5. Set:1315 (Kahramanmaraş lehine)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.