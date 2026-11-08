TVF 2. Lig: KVK Cimnastik SK: 2 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 20 öne geçmesine rağmen salondan 32 mağlubiyetle ayrıldı.

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