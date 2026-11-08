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        Kayseri Kadın FK U15 takımı sezonu namağlup lider tamamladı 10 maçta 10 galibiyet

        U15 Kızlar Gelişim Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, grubunu namağlup tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Kayseri Kadın FK U15 takımı sezonu namağlup lider tamamladı 10 maçta 10 galibiyet

        U15 Kızlar Gelişim Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, grubunu namağlup tamamladı.

        U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünü 91 mağlup etti. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü karşısında Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Esra Ertaş (4), Elif Ceyhan (2), Aysima Deveci (2) ve Rabia Aktaş'ıın golleri ile 3 puana uzanarak büyük bir başarıya imza attı. Rakibi karşısında aldığı farklı galibiyet ile grubunu namağlup olarak lider tamamlayan sarıkırmızılılar adını PlayOff'a yazdırdı.

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        Grupta oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan toplayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, rakip filelere 95 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, PlayOff’ta Galataspor ile eşleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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