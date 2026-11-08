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        Kayserispor'da 5 eksik var

        1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Kayserispor'da 5 eksik var

        1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kayserispor’da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

        TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarıkırmızılı takımda Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan, izinli olan Brenet ve kadroya dahil edilmeyen Malik Kadir Hayvalı formayı giyemeyecek.

        Sakatlığı geçen Cenk Şen ise kadroda yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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