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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İstanbul Gençlikspor: 58-Melikgazi Kayseri Basketbol: 75

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 7558 mağlup etti. Sarıkırmızılılar ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İstanbul Gençlikspor: 58-Melikgazi Kayseri Basketbol: 75

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda İstanbul Gençlikspor’u 7558 mağlup etti. Sarıkırmızılılar ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

        Salon: Başakşehir Spor Salonu

        Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül

        İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Destiny Slocum 7, Arella Guirantes 21, Charli Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3 Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Dyaisha Fair 13, Pelin Gülçelik 17, Morgan Jones 17, Beatrice Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Harsimran Kaur, Doğa Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç

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        Periyotlar:

        1. Periyot: 1712 (İstanbul Gençlik lehine)

        Devre: 3629 (İstanbul Gençlik lehine)

        3. Periyot: 42 51(Melikgazi Kayseri lehine)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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