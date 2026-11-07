'Ulu Çınarlar' için sarma etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde düzenlenen yaprak sarma etkinliğinde ulu çınarlar, müzik eşliğinde hem eğlendi hem de birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Huzurevi sakinleri, etkinlikte arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken hazırladıkları sarmaları akşam yemeğinde afiyetle yemek üzere hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların sosyal yaşama katılımını destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlı kadınlara yönelik yaprak sarma etkinliği düzenlendi. Müzik eşliğinde bir araya gelen huzurevi sakinleri, yaprak sararak hem el becerilerini ortaya koydu hem de sohbet ederek keyifli anlar yaşadı. Birlikte yapılan etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarını güçlendirirken paylaşma ve dayanışma duygularını da pekiştirdi. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Cevahir Bahçeci, huzurevi sakinlerine yönelik düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi vererek, "48 bayan yaşlımız var. Bayan yaşlılarımızla düzenli olarak aktivitelerimiz oluyor. Mantı yumma oluyor, zekâ oyunları oynuyoruz, oyun havaları açar oynarız. Bugün yaprak sarma etkinliği yapıyoruz. Yaprak sarmayı bilen, yapmak isteyen bütün yaşlılarımızla birlikte yaprak sarması günü yapıyoruz. Sonrasında akşam yemeğinde afiyetle yiyecek yaşlılarımız" diye konuştu. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri de aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Huzurevi sakinlerinden bir ulu çınar, tesisteki yaşamından duyduğu memnuniyeti, "Evimizden daha rahatız. Yemeğimiz hazır, gidip yiyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok iyiyiz. Emeği geçenlerden, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" ifadeleriyle dile getirdi. Huzurevinde sunulan hizmetlerden memnun olduğunu belirten başka bir yaşlı vatandaş ise "Yemeklerimiz çok güzel çıkıyor. Memnunuz, rahatız. Bir sene oldu ben geleli, memnunum" dedi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yaşlı vatandaşların huzurlu, güvenli ve sosyal bir ortamda yaşamalarını desteklemek amacıyla huzurevi hizmetlerinin yanı sıra onların günlük yaşamlarına renk katan sosyal ve kültürel etkinliklerini de sürdürüyor.