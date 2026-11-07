Çetinkaya Kayseri'deki ilk mağazasını KUMSmall'da açtı KUMSmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya: Hedefimiz sadece perakende değil toptan olarak da mobilyamızı satmak"

Türkiye'nin en büyük mobilya AVM'si olan KUMSmall'da Çetinkaya Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Hedefimiz sadece perakende değil toptan olarak da hem Türkiye'ye hem dünyaya mobilyamızı satmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de 37 şubesi olan Çetinkaya mağazası, yeni şubesini Kayseri'de bulunan KUMSmall'da açtı. Mağazanın açılışında konuşan Ömer Çetinkaya; kaliteyi halkla ucuza buluşturduğunu ifade ederek hayatını kaybeden Kayserili iş insanı Sakıp Sabancı'nın da Çetinkaya'dan giyindiğini söyledi. Ömer Çetinkaya; Sabancı ile ağabeyi Fehmi Çetinkaya'nın ABD'deki bir anısını anlatarak, Kayseri'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise AVM hakkında bilgiler vererek yeni açılan mağazasın hayırlı olması temennisinde bulundu. Sarıkaya; "Burası Mobilyacılar Odası öncülüğünde yerelde başlayan, adeta sanayicinin, esnafın, belediyelerin ve Ankara'da devletimizin el atarak yaptığı devasa bir proje. 122 bin oturumu var, kapalı alanı 300 bin metrekare. Mobilya üretiyoruz. Üretmek sanattır ama gelişen dünyada en büyük marifet satmak oldu. Bu güzel yapıda yaklaşık 200 tane mobilya mağazamız var. OSB'lerimizde, sanayi sitelerimizde ürettiğimiz malları burada vitrine çıkarıyoruz. Kayseri ve bölgede perakende satıyoruz. Şuanda alışveriş merkezimiz ayda 400 bin ziyaretçimiz geliyor. Hedefimiz sadece perakende değil toptan olarak da hem Türkiye'ye hem dünyaya mobilyamızı satmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konudaki oluşturduğumuz kümelenme çok daha iyi noktalara gidecek. Çetinkaya mağazamızla yaklaşık 9 yıl önce bir aradaydık. Bugün yarım kalan hikayeyi tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de mağazanın Kayseri'ye çok yakıştığını dile getirdiği konuşmasında; "Çetinkaya mağazasının açılışı benim açımdan iki yönden önemli. 20 bin kişiye istihdam sağlayan, yerli, milli ve her zaman ticari kazanç dışında bu ülke için üretmeyi hedeflemiş koskoca yarım asırlık tarihi olan memleketimizin en büyük markalarından bir tanesi. Üzülüyordum; Kayseri'de Çetinkaya mağazası neden yok? 37 mağazadan birisi de burada olmalıydı. Gururumuz olan bir markanın Türkiye'nin sigorta şehrinde olması gerçekten çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Elitaş: "Çevre yolunun kesiştiği yerde bine yakın işyerini hayata geçireceğiz"

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Açılışa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'deki yatırımlar hakkında bilgiler vererek; "Türkiye'nin en büyük mağazalarından birisi burası. 2009 yılında Mobilya Kent'i inşa ettik, o günden başladığımız Türkiye'deki en büyük alanı TOKİ vasıtasıyla ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir yer burası oldu. 800 civarında işyeri mevcut. Arkasından bu Mobilya AVM'yi kurduk. İlk defa kooperatif enerjisini burada gerçekleştirdik. 5 MW çatı üstü kooperatifini gerçekleştirdik, enerjisini işyerleri dahil olmak üzere bedavaya getiriyor. İnşallah 10 mw'lik enerjiyle birlikte var olan 5 mw'yle buradaki tüccarımız daha ucuz maaliyetle enerji verme imkanı bulacak. Yine Ercan kardeşimizin isteğiyle Ankara yolu ile Niğde yolunun birleştiği yerde 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir sanayi bölgesi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu arazi üzerinde çevre yolunun kesiştiği yerde bine yakın işyerini hayata geçirmiş olacağız. Bu mağazanın açılışını tebrik ediyorum" dedi.

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Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duaları eşliğinde mağaza hizmete açıldı. Açılışa il protokolü, Çetinkaya ailesi ve vatandaşlar katlıdı.