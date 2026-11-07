Muğlaspor galibiyetiyle moral bulan Kayserispor, Ümraniyespor maçına odaklandı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un sportif direktörü Seyit İçgül, Ümraniyespor maçını kazanıp milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

​​​​​​​İçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13. haftadaki 6-0'lık Muğlaspor karşılaşmasından önceki 2 haftada puan kayıpları yaşadıklarını anımsattı.

Futbolda işlerin her zaman iyi gitmediğini belirten İçgül, "İki karşılaşmada son dakikalarda yediğimiz gollerle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Bu sonuçlar biraz yıkıcı oldu ama maalesef futbolda bu var. Futbolda günlük hesaplar yapılmaz. Puan kaybından sonra 'bir senemiz gitti, heba oldu' gibi düşünmememiz gerekiyor. Her haftayı tek tek değerlendiriyoruz. Ben her zaman söylüyorum, bir gün sevinme, bir gün üzülme hakkımız var. Galip geldiğimizde bir gün seviniyoruz ve hemen bir sonraki haftayı düşünmeye başlıyoruz." diye konuştu.

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İçgül, teknik direktör Atila Gerin ve oyuncularının Muğlaspor maçında inanılmaz bir performans ortaya koyduklarına dikkati çekerek, öncesindeki iki karşılaşmada yaşanan puan kayıplarını telafi ettiklerini kaydetti.

- "İyi bir ortalamayla gidiyoruz"

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen İçgül, şöyle konuştu:

"Önemli olan bu seriyi devam ettirebilmek ve 38 hafta sonunda ilk 2'nin içinde olmak. Şu ana kadar 13 haftalık performansa bakarsak iyi bir ortalamayla gidiyoruz. Bu hafta da bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ligde her maç zor. Gerçekten bu sene birkaç takım haricinde herkes herkesi yenebilecek güçte. Ümraniyespor son haftalarda hoca değiştirdi ve çıkış içerisinde. Zor bir rakip ama bütün maçlara ayrı motivasyonla final maçı gibi hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu maçtan sonra milli araya gireceğiz. Takımda hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Bu oyuncular da milli aradan sonra takımla birlikte olacaklar. Ayrıca milli takımlara 5-6 oyuncu gönderiyoruz. Bu da bizim için gurur verici. Önümüzdeki Ümraniyespor maçını en iyi şekilde geçirip milli arayı da iyi değerlendirerek seriye devam etmek istiyoruz."

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- "Kayserispor'un bir kuruş geliri yok"

İçgül, sahadaki başarının arkasında bir yönetim şeklinin bulunduğunu ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetiminin büyük fedakarlıklarla kulübün geleceğini planladıklarını söyledi.

Her kulüpte olduğu gibi Kayserispor'da da maddi sorunların yaşandığına dikkati çeken İçgül, şunları kaydetti:

"Bu işler kolay olmuyor. Kayserispor'un bir kuruş geliri yok. Maaşlar ödeniyor, primler​​​​​​​ dağıtılıyor, maç başı ücretleri veriliyor. İnanılmaz bir gider var. Sezon sonunda ipi göğüsleyip Süper Lig'e çıkarsak, ekonomik anlamda biraz daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Bugün oluşturulan ekonomik süreç 3-4 yıl devam ederse kulüp kendi yağıyla kavrulan, dışarıya bağımlı kalmadan kendi gelirleriyle kendini döndürebilen bir yapıya dönüşebilir. Ligde 1. olmasa bile ilk 2'de yer alıp Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Biz tribünleri dolu görmek istiyoruz. Bazı şehirlerde inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Bursaspor her maçı 40 bin kişiye oynuyor. Taraftarımız stadyumu doldurursa bu takımın performansı çok daha artacak diye düşünüyorum."