Kayseri'de siber suç operasyonunda yakalanan 26 zanlıdan 17'si tutuklandı
Kayseri'de siber suçlarla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Kayseri'de siber suçlarla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "faizsiz kredi dolandırıcılığı", "çevrim içi müstehcenlik" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "faizsiz kredi dolandırıcılığı", 3'ü "çevrim içi müstehcenlik" ve 5'i ise "yasa dışı bahis" suçundan tutuklandı. 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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