Kayseri'de siber suç operasyonunda yakalanan 26 zanlıdan 17'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "faizsiz kredi dolandırıcılığı", 3'ü "çevrim içi müstehcenlik" ve 5'i ise "yasa dışı bahis" suçundan tutuklandı. 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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