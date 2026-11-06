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        Kayseri'de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "kredi dolandırıcılığı", "müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Kayseri'de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "kredi dolandırıcılığı", "müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "faizsiz kredi dolandırıcılığı", "çevrimiçi müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarıyla ilgili ayrı ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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