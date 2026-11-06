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        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor​​​​​​​.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılı haziran ayında başlatılan Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projesi, 2016 yılı mayıs ayında kentsel dönüşüm ofisinin açılması ve ilk hak sahibiyle anlaşma yapılmasıyla somut bir aşamaya taşındı.

        Ardından 2017 yılında hak sahiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen yıkımlarla başlayan değişim, bugün modern konutları, sosyal donatı alanları, parkları ve yollarıyla yepyeni bir yaşam alanına dönüştü. 2018 yılında konutların inşasına başlanan projede pandemi süreci ve yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışmalar kararlılıkla sürdürüldü, 2021 yılında ilk etapta yer alan 6 blok ve 336 konutun hak sahipleri belirlendi.

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        Bölgede daha önce mülkiyet sahibi olan ve gecekondularda yaşayan vatandaşların tamamı yeni konutlarına kavuşurken bölge modern mimarisi, düzenli yolları, yeşil alanları ve sosyal yaşam imkanlarıyla yeni bir kimliğe sahip oldu.

        Kocasinan Belediye Meclisinde alınan kararla kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindi.

        Bölgenin planlı gelişimini sağlamak, ulaşım imkanlarını artırmak, yeşil alanları genişletmek ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek amacıyla yol, park ve sosyal tesis gibi kamu hizmet alanlarının üzerinde bulunan yapıların yıkımına yönelik karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde ilk günden itibaren ne söz verdilerse yerine getirdiklerini, bölgenin ihtiyaç duyduğu yolları, parkları, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemelerini tamamlayarak hizmete sunduklarını, son konutları tamamlayarak kentsel dönüşümde yeni bir döneme hazırladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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