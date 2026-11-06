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        Başkan Büyükkılıç, Napoli'de 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi anlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi'nde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi uluslararası platformda temsil etti. Kayseri'nin 7 bin yıllık tarihini, kültürel zenginliğini, spor vizyonunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda hayata geçirdiği çalışmaları dünya spor camiasıyla paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, sanayi şehri olmasının yanında turizm, spor ve gastronomi şehridir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Napoli'de 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi anlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi’nde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’yi uluslararası platformda temsil etti. Kayseri’nin 7 bin yıllık tarihini, kültürel zenginliğini, spor vizyonunu ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda hayata geçirdiği çalışmaları dünya spor camiasıyla paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, sanayi şehri olmasının yanında turizm, spor ve gastronomi şehridir" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 56 Kasım 2026 tarihlerinde İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleştirilen ACES Spor Başkentleri Kongresi’ne katıldı. Uluslararası spor dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren kongreye Kayseri’nin yanı sıra 3 Dünya Spor Başkenti, 3 Avrupa Spor Başkenti, 2 Akdeniz Spor Başkenti, 1 Avrupa Entegrasyon Başkenti, 1 Amerika Spor Başkenti ile ACES tarafından ödüllendirilmiş 10 farklı Avrupa yerel yönetimi katıldı.

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        Avrupa Komisyonu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve Eurocities gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı kongrede, şehirlerin spor alanındaki çalışmaları, deneyimleri ve gelecek vizyonları ele alındı.

        Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Spor Vizyonunu Dünyaya Anlattı

        Başkan Büyükkılıç, kongrede yaptığı konuşmayla, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’nin uluslararası alandaki spor vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

        Kongrede 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri adına söz alan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor alanındaki birikimini, tarihi ve kültürel değerlerini, spor altyapısını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

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        Kayseri’nin artık bir aday şehir değil, uluslararası alanda kendisini kanıtlayarak Dünya Spor Başkenti ünvanını almaya hak kazanmış bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bu önemli organizasyonda Kayseri’yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Büyükkılıç, sporun ülkeler ve şehirlerarasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren evrensel bir değer olduğunu belirterek kongrenin tüm katılımcılar için hayırlı olmasını temenni etti.

        "Kayseri, Ticaret ve Sanayinin Yanında Turizm, Spor ve Gastronomi Şehridir"

        Konuşmasında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve Genel Sekreter Hugo Alonso’ya teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

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        "Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bizleri buraya davet eden Sayın Gian Francesco Lupatelli’ye ve Genel Sekreterimiz Hugo Alonso’ya ayrıca teşekkür ediyorum. 2029 Dünya Spor Başkentliği’ne hazırlanırken Avrupa’nın en iyi spor şehirlerinden birisi olma ünvanını ve altın bayrağı almak suretiyle şehrimizi spor ve sporcu ile buluşturmanın, bu alandaki çalışmalarımızın ödüllendirildiğini gözlemledik."

        Büyükkılıç, Kayseri’nin spor şehri olduğunu vurgulayarak, "Kayseri, ticaret ve sanayi şehri. Bunun yanında turizm, spor ve gastronomi şehridir. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yaklaşık 7 bin yıllık tarihi geçmişiyle zenginlikleri bünyesinde barındıran, medeniyetlerin birikimini geleceğe taşıyan en güzel şehirlerden birisidir" dedi.

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        "Kayseri Kendisini Kanıtlamış, Sporun Halk Arasında Yaygınlaştığı Bir Konuma Gelmiştir"

        Sporu her yaş grubuna ve her kesime yayma yönünde gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bunun yanında en önemlisi kayak ile ilgili olan Erciyes Dağı, alp disiplini ile yapılmış olan kayak merkeziyle dünyayı kendisine çağırmaktadır. Ulusal ve uluslararası değişik yarışmalara ev sahipliği yapmaktayız. Bu yarışmalar vasıtasıyla da her kesime seslenmekteyiz. Doğal güzellikleriyle, sportif altyapısıyla Kayseri kendisini kanıtlamış, sporun halk arasında yaygınlaştığı bir konuma gelmiştir. Ulaşım sorunu olmayan bir boyut içermektedir" ifadelerini kullandı.

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        Başkan Büyükkılıç, Napoli Belediye Başkanı Manfredi ile Görüştü

        ACES Spor Başkentleri Kongresi kapsamında Napoli’de temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi ile de bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasındaki ilişkiler ve uluslararası iş birliği imkânları da ele alındı.

        Kayseri’nin Spordaki Gücünü Spor A.Ş. Taşıyor

        2029 Dünya Spor Başkenti ünvanıyla uluslararası spor camiasında önemli bir konuma ulaşan Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi’nin spor yatırımları ve projeleri bu başarının temel yapı taşları arasında yer alıyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporu toplumun her kesimine ulaştırma, spor kültürünü yaygınlaştırma, çocukları ve gençleri sporla buluşturma hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Spor A.Ş., şehrin spor alanındaki kurumsal gücünü temsil ediyor.

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        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Kayseri, spor altyapısı, tesisleri, organizasyon kabiliyeti ve sporcu yetiştirmeye yönelik projeleriyle uluslararası spor platformlarında adından söz ettiriyor.

        Napoli’de gerçekleştirilen ACES Spor Başkentleri Kongresi de Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkentliği yolculuğunda uluslararası iş birliklerini geliştirmesi, deneyimlerini paylaşması ve şehrin spor markasını dünya çapında güçlendirmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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