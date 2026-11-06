Başkan Çolakbayrakdar: "Yunusemre'de vatandaşlarımızla güle oynaya yıktık, yepyeni bir şehir inşa ettik"

Kocasinan’da kentsel dönüşümde ezber bozan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yunusemre’de yıllardır hayalini kuran vatandaşları modern, güvenli ve konforlu yuvalarına kavuştururken, bölgenin geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemin de kapısını aralıyor. Yılların kangrenleşmiş sorunlarını cesaret, kararlılık ve vatandaşın güveniyle çözen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin geleceğini şekillendiren büyük bir değişime imza attıklarını vurgulayarak, "Yunusemre’de vatandaşlarımızla güle oynaya yıktık, yepyeni bir şehir inşa ettik" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2015 yılı Haziran ayında başlatılan Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projesi, 2016 yılı Mayıs ayında kentsel dönüşüm ofisinin açılması ve aynı yılın Ağustos ayında ilk hak sahibiyle anlaşma yapılmasıyla somut bir aşamaya taşındı. 2017 yılında hak sahiplerinin de katılımıyla büyük bir memnuniyet ve sevinç içerisinde güle oynaya gerçekleştirilen yıkımlarla başlayan değişim, bugün modern konutları, sosyal donatı alanları, parkları ve yollarıyla yepyeni bir yaşam alanına dönüştü. Vatandaşların da katılımıyla, büyük bir memnuniyet ve sevinç içerisinde gerçekleştirilen yıkımlar, Yunusemre’nin geleceğine atılan önemli bir adım oldu. Başkan Çolakbayrakdar’ın hassasiyetle takip ettiği proje kapsamında 2018 yılı Mart ayında konutların inşasına başlandı. Pandemi süreci ve yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışmalar kararlılıkla sürdürülerek konutlar, müteahhitlere tanınan süreden 9 ay önce tamamlandı. 2021 yılı Ocak ayında ise Türkiye’de ilk kez noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilen kura çekimiyle ilk etapta yer alan 6 blok ve 336 konutun hak sahipleri belirlendi. Yunusemre’de dönüşümün en önemli aşamalarından biri, bölgede daha önce mülkiyet sahibi olan ve gecekondularda yaşayan vatandaşların tamamının yeni konutlarına kavuşturulması oldu. Böylece Yunusemre, eski ve sağlıksız yapıların bulunduğu bir bölge olmaktan çıkarak modern mimarisi, düzenli yolları, yeşil alanları ve sosyal yaşam imkanlarıyla yeni bir kimliğe kavuştu. Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı’nda inşası devam eden son konut bloklarının da yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor. Yunusemre’de dönüşüm çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyan önemli kararlardan biri de Belediye Meclisinde alındı. Bölgenin planlı gelişimini sağlamak, ulaşım imkanlarını artırmak, yeşil alanları genişletmek ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek amacıyla yol, park ve sosyal tesis gibi kamu hizmet alanlarının üzerinde bulunan yapıların yıkımına yönelik karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

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Kentsel dönüşümün büyük sorumluluk, sabır ve kararlılık gerektiren bir çalışma olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Bizim için kentsel dönüşüm, sadece eski binaları yıkıp yerine yeni konutlar yapmak değildir. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı ve daha konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını istiyoruz. Bunun yanında yollarıyla, parklarıyla, sosyal tesisleriyle ve bütün donatı alanlarıyla örnek mahalleler oluşturmayı hedefliyoruz. Yunusemre’de ilk günden itibaren hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Daha önce burada mülkiyet sahibi olan ve gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızın tamamını yeni yuvalarına kavuşturduk. Bölgenin ihtiyaç duyduğu yolları, parkları, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Şimdi ise Yunusemre’de son konutlarımızı tamamlayarak kentsel dönüşümde yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu konutlarımızı rezerv konut olarak kullanacağız. Açacağımız yeni yollar, yapacağımız parklar ve kamulaştıracağımız alanlar nedeniyle dönüşüme ihtiyaç duyulan yerlerdeki hemşehrilerimizi de modern yuvalarına kavuşturacağız. Belediye Meclisimizde alınan oy birliği kararıyla yol, park ve sosyal tesis alanlarında kalan yapıların dönüşümüne yönelik önemli bir adım daha attık. Amacımız, Yunusemre’yi her yönüyle daha yaşanabilir bir mahalle hâline getirmek. Kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın bize duyduğu güven bizim en büyük gücümüzdür. Elbette Kocasinan çok büyük bir coğrafya ve dönüşüm bekleyen pek çok bölgemiz var. Her mahallemize aynı hassasiyetle ulaşmak, çalışmalarımızı belirli bir plan ve takvim doğrultusunda sürdürmek için gayret ediyoruz. İnşallah zaman içerisinde Kocasinan’ın her köşesini yenileyerek geleceğin Kocasinan’ını hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim derdimiz de sevdamız da Kocasinan, Kayseri’dir" ifadelerine yer verdi.