Kayseri'deki yatırımlar, kayak camiasını Erciyes'te buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Erciyes’in kayak sporundaki güçlü konumunu pekiştirecek çalışmalar kapsamında federasyon ve kayak kulüplerini bir araya getirdi. Erciyes’te gerçekleştirilen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında, kayak sporunun geleceği ve 20262027 sezonu hazırlıkları ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Program çerçevesinde Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı, kış turizminin ve kayak sporunun önemli merkezlerinden Erciyes’te gerçekleştirildi. Kayseri’nin spor alanındaki mevcut yatırımlarını ve planlanan projelerini de yerinde inceleyen Şahin, ilgili yetkililerle bir araya gelerek devam eden çalışmalar, spor altyapısının geliştirilmesi ve geleceğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret ve toplantılara Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kayseri programı kapsamında kentte faaliyet gösteren kayak kulüplerinin başkanları, antrenörleri ve yöneticileriyle de buluşan Prof. Dr. Süleyman Şahin, 20262027 kayak sezonuna yönelik planlama ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kayak kulüplerinin görüş, öneri ve talepleri dinlenirken yeni sezon hazırlıkları, kulüplerin ihtiyaçları, sporcuların gelişimi, kayak sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması ve gelecekte hayata geçirilmesi hedeflenen projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Kulüplerin beklentileri doğrultusunda atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, kayak sporunun gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde spor yatırımlarını yalnızca tesisleşmeyle sınırlı tutmayarak sporcuların yetişmesine, branşların gelişmesine ve kentin organizasyon kapasitesinin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes başta olmak üzere Kayseri’nin sahip olduğu doğal, sportif ve turistik potansiyeli değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırımlar ve ulusaluluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kabiliyetiyle kentin spor turizmindeki konumunu da güçlendiriyor.

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Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantıların, Kayseri’nin kayak sporundaki mevcut gücünün daha ileriye taşınmasına, kulüplerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesine ve yeni sezon hazırlıklarına katkı sağlaması hedefleniyor.