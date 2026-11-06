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        Baki Ersoy: "KEPSAŞ fon meselesi konusunda tavrımız nettir"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları banka aracılığı ile yatırım fonunda değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Hiçbir yönetici, kamu iştiraki olan bir şirketin tek bir kuruşunu dahi riske atma hakkına sahip değildir. Hele ki kamu kaynaklarını, içeriği ve riskleri konusunda ciddi soru işaretleri bulunan fonlara yönlendirmek asla kabul edilemez" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Baki Ersoy: "KEPSAŞ fon meselesi konusunda tavrımız nettir"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları banka aracılığı ile yatırım fonunda değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Hiçbir yönetici, kamu iştiraki olan bir şirketin tek bir kuruşunu dahi riske atma hakkına sahip değildir. Hele ki kamu kaynaklarını, içeriği ve riskleri konusunda ciddi soru işaretleri bulunan fonlara yönlendirmek asla kabul edilemez" dedi.

        Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) tarafından geçtiğimiz gün "Stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" şeklindeki açıklamasının ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında; "Hiçbir yönetici, kamu iştiraki olan bir şirketin tek bir kuruşunu dahi riske atma hakkına sahip değildir. Hele ki kamu kaynaklarını, içeriği ve riskleri konusunda ciddi soru işaretleri bulunan fonlara yönlendirmek asla kabul edilemez. Peki, bu para fonda kalmaya devam etseydi ve bugün değer kaybederek buhar olup gitseydi bunun hesabını kim verecekti? Kamu zararına dönüşecek bir tablonun sorumluluğunu kim üstlenecekti? Bu süreçte elde edildiğini bildiğimiz yaklaşık 45 milyon TL’lik kazanç da sahipsiz değildir. Kazanılan tutar ne kadarsa, tamamı TMSF’ye iade edilmeli; bunun mümkün olmaması hâlinde Kayseri’deki abonelerin sayısı esas alınarak hanelerin elektrik faturalarından mahsup edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu süreçte sorumluluğu bulunan yöneticilerin kimler olduğu kamuoyuna açıklanmalı ve istifaları derhâl alınmalıdır. Kamu şirketleri hiç kimsenin şahsi yatırım alanı, para kazanma aracı veya risk alma sahası değildir. Kamu malı emanettir; o emanete sahip çıkmak herkesin görevidir. Kamu kaynakları hiç kimsenin şahsi tasarruf alanı, yatırım hevesi veya kazanç kapısı olamaz. Bizim için mesele yalnızca kazanılan para değil; kamu kaynaklarının hangi yetkiyle, kimin kararıyla ve hangi riskler göze alınarak bu işlemlere konu edildiğidir. Kayseri halkının bir kuruşunun dahi hesabını sormak bizim sorumluluğumuzdur. Elde edilen kazancın kamuya iadesini, sorumluların açığa çıkarılmasını ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu işin üzerinin örtülmesine, sorumluların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kamu zarar ederse millet öder; kamu adına karar verenler ise hesabını verir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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