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        Cumhuriyet mahallesindeki bazı yapılara tahliye kararı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde (Sur İçiCamikebir) kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı yapıların tahliyesi için ilan yoluyla tebligat yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, belirlenen yapıların 28 takvim günü içerisinde boşaltılması istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Cumhuriyet mahallesindeki bazı yapılara tahliye kararı

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde (Sur İçiCamikebir) kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı yapıların tahliyesi için ilan yoluyla tebligat yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, belirlenen yapıların 28 takvim günü içerisinde boşaltılması istendi.

        6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan tahliye ilanında, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve riskli alan olarak belirlenen bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde (Sur İçiCamikebir) bulunan 2,22 hektarlık alanın, 5 Ocak 2021 tarihli ve 2021/3356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edildiği, kararın 6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

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        3 Kasım'dan itibaren 28 gün süre verildi

        İlanda 3 Kasım 2026 tarihinden itibaren 28 takvim günü içerisinde söz konusu yapıların insan ve eşyalardan arındırılarak tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi. Belirtilen süre içerisinde tahliyenin gerçekleştirilmemesi durumunda ise 6306 sayılı Kanun'un 6/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kilitli kapıların açılması veya açtırılması da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemlerin gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin yardımıyla gerçekleştirileceği ifade edildi. Söz konusu yapıların kayıtlarda Cumhuriyet Mahallesi, 1558 ada, 25 ve 26 numaralı parsellerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

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