Soğukta cilt kuruluklarına bitkisel yağlı çözüm

Aktar Muhammed Hanzala Altun; havaların soğuması ve yağışların da henüz olmaması nedeni ile ciltte kurulukların başladığını söyleyerek, cildin nem oranını dengeleyecek doğal yağların kullanılmasını önerdi.

Doğal yağların nem oranını dengelemekle kalmayarak cildin çatlamasını da engellediğini söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun; "Sonbaharın gelmesiyle birlikte hem de yağışların daha yurdumuza gelmemesi ile havada bir kuruluk var ve bu cildimizde de kuruluk yapıyor. Biraz daha havalar hem soğuk hem sıcak olduğu için su tüketimi az oluyor. Öncelikle bol miktarda su tüketimi sıvı tüketimini tavsiye ediyoruz. Bununla beraber yine cildinize uygulayabileceğiniz tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, üzüm çekirdeği yağı, bunlar cilt dengesini dengeler. Aloe vera yağı, aloe veranın direkt kendisi olur, aloe vera jelleri olur bunları direkt kullanabilirsiniz. Bunlar cildin nem oranını dengede tutar. Kuruluğunu giderir, çatlamasını engeller, döküntülere iyi gelir" dedi.

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Altun, yağların kullanma şeklinin de önemli olduğunu ifade ederek; "Burada kullanım şekli tabi dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela tatlı badem çok kullanıldığında tüylenme yapabilir. Bunların hepsinin ideal şekilde yani tavsiye üzerine, tavsiyelere uyacak şekilde kullanımını tavsiye ediyoruz. Her mevsimin doğada çaresi var. Allah her bitkinin bir özelliğini koymuş. Yani bitkiyi mevsimine göre kullanırsak daha iyi olur" diye konuştu.