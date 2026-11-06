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        Okul öncesi ve ilkokullara yönelik eğitim çalışmaları tanıtıldı

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim çalışmalarının tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Okul öncesi ve ilkokullara yönelik eğitim çalışmaları tanıtıldı

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim çalışmalarının tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

        İlçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin de katıldığı toplantıda, yeni eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda; okul öncesi öğrenciler için hazırlanan Üç Elma Masalları, yerel masal kahramanımız Yumuş Tutan ve masal etkinlikleri ile ilkokullara yönelik İlkokullar Birlikte Okuyor kitapları tanıtıldı.

        Ayrıca, 20262027 eğitim öğretim yılı ana teması olan "Maarifin Kalbinde Oyun" kapsamında kentte hazırlanan Oyun Temelli Öğrenme Kitapçıkları tanıtıldı.

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