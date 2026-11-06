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        Kayseri Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor

        Kayseri Devlet Hastanesine bağlı EmelMehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde anne ve anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli, sağlıklı ve güvenle hazırlanmaları amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor

        Kayseri Devlet Hastanesine bağlı EmelMehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde anne ve anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli, sağlıklı ve güvenle hazırlanmaları amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlikler devam ediyor.

        Eğitimler kapsamında her çarşamba günü anne ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılırken, haftanın her günü ise klinik ve doğum salonu tanıtımı, gebelik ve doğuma hazırlık egzersizleri ile ebelerimizle tanışma etkinlikleri düzenleniyor. Bu çalışmalarla anne adaylarının doğum yapacakları ortamı önceden tanımaları, doğum sürecine ilişkin kaygılarının azaltılması ve kendilerini daha güvende hissetmeleri hedefleniyor.

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        Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler ve güvenli doğumlar için her zaman yanınızdayız" denilirken, eğitim ve etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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