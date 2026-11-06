ERÜ 2026 CWTS Leiden Dünya Sıralamasında yükselişini sürdürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan 2026 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralamasında yükselişini sürdürdü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da tanınan uluslararası değerlendirme sistemlerinden biri olan CWTS Leiden Ranking, Web of Science (WoS) veri tabanındaki bilimsel yayınları esas alarak üniversitelerin akademik performanslarını bilimsel etki, iş birliği, açık erişim ve araştırmacıların cinsiyet dağılımı gibi temel göstergeler üzerinden değerlendirmektedir. Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 2026 CWTS Leiden Dünya Sıralaması'nda toplam bilimsel yayın sayısı bakımından dünyada 805. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. 2025 yılında dünya sıralamasında 810. ve Türkiye sıralamasında 12. sırada bulunan ERÜ, 2026 yılında dünya genelinde 5 basamak, Türkiye genelinde ise 1 basamak yükselerek akademik performansındaki gelişimini sürdürdü. 2026 yılı sıralama verilerine göre ERÜ, 2.202 bilimsel yayınla dünya üniversiteleri arasında 805. sırada yer alırken, bu yayınların 166'sı kendi alanlarında en çok atıf alan ilk yüzde 10'luk dilimde bulunan yayınlardan oluştu. ERÜ, CWTS Leiden dünya sıralamasında bir önceki yıla göre beş sıra yükselerek toplam yayın sayısı bakımından dünyada 805. sırada, Avrupa Üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre on beş sıra birden yükselerek 236. sırada ve Türkiye Üniversiteleri arasında ise bir önceki yıla göre bir sıra yükselerek 11. sırada yer almıştır. Ayrıca, devlet üniversiteleri değerlendirildiğinde yüzde 1’lik yayın sayısında 4. sırada, yüzde 1’lik yayın oranında 4. sırada, yüzde 5’lik yayın sayısında 5. sırada, yüzde 5’lik yayın oranında 6. sırada, yüzde 10’luk yayın sayısında 7. sırada, yüzde 10’luk yayın oranında 8. sırada, yüzde 50’lik yayın sayısında 9. sırada ve yüzde 50’lik yayın oranında ise 5. sırada yer aldı.

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ERÜ’nün kuruluşundan itibaren her zaman kendinden söz ettiren ve her zaman üst derecelerde yer alan bir Üniversite olduğuna dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm üniversitemiz mensuplarına teşekkür etti.