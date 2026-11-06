Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde cumartesi gece saatlerinden sonra hafif ve orta kuvvette, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Özvatan ilçelerinde kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."