Başkan Büyükkılıç, ACES Spor Başkentleri Kongresi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi'nde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi uluslararası platformda temsil etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-6 Kasım'da gerçekleştirilen kongreye, Kayseri'nin yanı sıra 3 Dünya Spor Başkenti, 3 Avrupa Spor Başkenti, 2 Akdeniz Spor Başkenti, 1 Avrupa Entegrasyon Başkenti, 1 Amerika Spor Başkenti ile ACES tarafından ödüllendirilmiş Avrupa'dan 10 farklı yerel yönetim katıldı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve Eurocities gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı kongrede, şehirlerin spor alanındaki çalışmaları, deneyimleri ve gelecek vizyonları ele alındı.

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Büyükkılıç, kongrede yaptığı konuşmada, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'nin uluslararası alandaki spor vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

Kayseri'nin artık bir aday şehir değil, uluslararası alanda kendisini kanıtlayarak Dünya Spor Başkenti ünvanı almaya hak kazanmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, bu önemli organizasyonda Kayseri'yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporun birleştirici gücüne değinen Büyükkılıç, sporun ülkeler ve şehirler arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren evrensel bir değer olduğunu belirterek kongrenin tüm katılımcılar için hayırlı olmasını temenni etti.

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Büyükkılıç, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi ile de bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasındaki ilişkiler ve uluslararası işbirliği imkanları da ele alındı.