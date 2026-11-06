Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç, ACES Spor Başkentleri Kongresi'ne katıldı

        Başkan Büyükkılıç, ACES Spor Başkentleri Kongresi'ne katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi'nde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi uluslararası platformda temsil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, ACES Spor Başkentleri Kongresi'ne katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi'nde 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi uluslararası platformda temsil etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-6 Kasım'da gerçekleştirilen kongreye, Kayseri'nin yanı sıra 3 Dünya Spor Başkenti, 3 Avrupa Spor Başkenti, 2 Akdeniz Spor Başkenti, 1 Avrupa Entegrasyon Başkenti, 1 Amerika Spor Başkenti ile ACES tarafından ödüllendirilmiş Avrupa'dan 10 farklı yerel yönetim katıldı.

        Avrupa Komisyonu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve Eurocities gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı kongrede, şehirlerin spor alanındaki çalışmaları, deneyimleri ve gelecek vizyonları ele alındı.

        REKLAM

        Büyükkılıç, kongrede yaptığı konuşmada, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'nin uluslararası alandaki spor vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

        Kayseri'nin artık bir aday şehir değil, uluslararası alanda kendisini kanıtlayarak Dünya Spor Başkenti ünvanı almaya hak kazanmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, bu önemli organizasyonda Kayseri'yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sporun birleştirici gücüne değinen Büyükkılıç, sporun ülkeler ve şehirler arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren evrensel bir değer olduğunu belirterek kongrenin tüm katılımcılar için hayırlı olmasını temenni etti.

        REKLAM

        Büyükkılıç, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi ile de bir araya geldi. Görüşmede iki şehir arasındaki ilişkiler ve uluslararası işbirliği imkanları da ele alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler sürü...
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler sürü...
        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Okul öncesi ve ilkokullara yönelik eğitim çalışmaları tanıtıldı
        Okul öncesi ve ilkokullara yönelik eğitim çalışmaları tanıtıldı
        Başkan Büyükkılıç, Napoli'de 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi anlattı
        Başkan Büyükkılıç, Napoli'de 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi anlattı
        Baki Ersoy: "KEPSAŞ fon meselesi konusunda tavrımız nettir"
        Baki Ersoy: "KEPSAŞ fon meselesi konusunda tavrımız nettir"
        Sosyal yaş sınırlamasında kiralık hesaplara 'yapay zekalı' çözüm önerisi Bi...
        Sosyal yaş sınırlamasında kiralık hesaplara 'yapay zekalı' çözüm önerisi Bi...