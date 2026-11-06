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        Kayseri'de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, 4 elektrikli bisiklet ve bir UTV araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Kayseri'de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, 4 elektrikli bisiklet ve bir UTV araç kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 299. Sokak üzerinde bulunan bir oto galeride, dükkanın önünde bulunan elektrikli UTV aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın içerisine sıçradı. Galerideki 4 elektrikli bisiklet de yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın bir kısmı da zarar gördü. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Zeynuddin Bağdat da olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

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        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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