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        MHP'li İsmail Özdemir: "Bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmaz"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve Türkiye'nin siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını öne sürdüğü çevrelere sert tepki gösteren Özdemir, "İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:40 Güncelleme:
        MHP'li İsmail Özdemir: "Bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmaz"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve Türkiye’nin siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP’yi ve Cumhur İttifakı’nı hedef aldığını öne sürdüğü çevrelere sert tepki gösteren Özdemir, "İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki gelişmelerini değerlendirerek Cumhur İttifakı’na yönelik girişimler konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Eylül 2026 tarihinde Rize’de yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarının ardından bazı çevrelerin harekete geçtiğini savunan Özdemir, Türkiye’nin yükselişini ve kalkınmasını engellemek isteyen odakların faaliyetlerine dikkat çekti.

        "Türkiye küresel güç olma yolunda ilerliyor"

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 9 Temmuz 2018 tarihinde fiilen başlamasıyla Türkiye’nin milli kalkınma ve refah hamlesinde önemli bir döneme girdiğini belirten Özdemir, ülkenin milli güvenlik alanında da önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

        Türkiye’nin bölgesel liderliğinin güçlendiğini vurgulayan Özdemir, küresel belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin yeni dünya düzeninin şekillenmesinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiğini savundu.

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        "Erdoğan Cumhur İtiifakını adayıdır"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iradesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü dönemi için aday olarak ilan edildiğini hatırlatan Özdemir, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin ikinci yüzyılına ilişkin milli hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

        Özdemir, küresel savaş risklerinin arttığı, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde Cumhur İttifakı’nın milli birlik ve beraberliğin en önemli güvencelerinden biri olduğunu ifade etti.

        "FETÖ artıkları ve karanlık odaklar hedeflerine ulaşamayacak"

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        Açıklamasında yargı, siyaset ve medya içerisindeki bazı isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulunan Özdemir, FETÖ ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü çevrelerin ve Türkiye’nin milli hedefleri yerine kişisel çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunduğu kişilerin ülkenin ilerleyişini engelleyemeyeceğini söyledi.

        Özdemir, bazı çevrelerin Siyonist odaklarla birlikte hareket ettiğini de iddia ederek Türkiye’nin milli hedeflerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

        "MHP’yi hedef alan anket şirketlerine sert tepki"

        Bazı medya kuruluşları ve kamuoyu araştırma şirketlerini de hedef alan Özdemir, MHP aleyhinde açıklamalar yapan isimlerin belirli hesaplar doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

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        Özdemir, bazı medya mensuplarının AK Parti ile yakın ilişkileri olduğu izlenimi oluşturarak kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.

        MHP’yi hedef alan anket ve açıklamaların tesadüf olmadığını savunan Özdemir, bu girişimlerin Türkiye’nin siyasi istikrarını hedef alan çabaların bir parçası olduğunu öne sürdü.

        Açıklamasının en dikkat çekici bölümünde sert ifadeler kullanan Özdemir, şu mesajı verdi:

        "İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir."

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        Cumhur İttifakı’nın milletin desteğiyle yoluna devam edeceğini vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

        "MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır. Bu kutlu ve tertemiz emanetlere hiçbir halel gelmeyecek, Türkiye geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak mutlaka erişecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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