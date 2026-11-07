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        Kayserispor'da liderlik hesabı

        Kayserispor; deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kayserispor'da liderlik hesabı

        Kayserispor; deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor.

        TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor; deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde Milli araya lider olarak girecek. Bursaspor'un Antalyaspor ile 11 berabere kalması ve 2 puan kaybetmesinin üzerine bu maça bir nebze daha çok konsantre olan Kayserispor, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 33 puana ulaşacak ve puan tablosunda 1. sıraya yükselecek. Ligdeki ilk ve tek yenilgisini sahasında Bursaspor'a karşı 21 yenilerek alan Kayserispor, hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de lig liderliğini ele geçirmek istiyor. Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde eden ve son maçında sahasında Muğlaspor'u 60 yenen Kayserispor, Ümraniye deplasmanından da galibiyetle ayrılmak arzusunda.

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        30 puanla 2. sırada bulunan Kayserispor; 14 puanla 14. sırada bulunan Ümraniyespor ile 8 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Bu kritik müsabakayı Muhammet Alperen Çopur, Ömer Aydın, Buğra Can Semercioğlu hakem üçlüsü yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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